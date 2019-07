Projekt przyjęty, termin odbudowy Notre Dame wyznaczony

Ocalało wszystko co było w skarbcu katedry Notre Dame

Video: tvn24

Ocalało wszystko co było w skarbcu katedry Notre Dame

16.04 | Ocalało wszystko co znajdowało się w skarbcu katedry Notre Dame. Katedra dysponuje protokołem, który jest wprowadzany w przypadku pożaru. Najpierw informuje się straż pożarną, następnie ewakuuje turystów, a na końcu wynosi się najcenniejsze elementy i dzieła sztuki. W skarbcu znajdowała się między innymi korona cierniowa, święte gwoździe czy części świętego krzyża. Wszystkie uratowane przedmioty zostały przeniesione do budynku merostwa. Jeszcze dzisiaj wieczorem zostaną przewiezione do Luwru.

»