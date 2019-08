Pierwszy samolot na baterie wpadł do jeziora





Foto: PAP/ EPA/HAKON MOSVOLD LARSEN | Video: PAP/ EPA/HAKON MOSVOLD LARSEN Wypadek pierwszego samolotu na baterie. Maszyna wpadła do jeziora

Pierwszy norweski samolot na baterie, podczas próby lotu w środę, wpadł do jeziora. Policja poinformowała, że pilot i pasażer w porę opuścili maszynę i nie odnieśli żadnych obrażeń.

Odwróciła się, uderzyła o ziemię. Wypadek awionetki niedaleko Warszawy W miejscowości... czytaj dalej » Właściciel elektrycznego samolotu firmy Avinor przed lotem poinformował agencję Reutera, że do 2025 roku spodziewa się realizacji komercyjnych lotów.

"Szukałem dogodnego miejsca do lądowania"

Dwuosobową maszynę pilotował dyrektor wykonawczy Avinora, Dag Falk-Petersen, który zaprosił na loty pokazowe grupę wpływowych osób.

- Wysłałem sygnał alarmowy i szukałem dogodnego miejsca do lądowania – powiedział Falk-Petersen. – To zdarzenie nie wpłynie dobrze na to, czym się zajmujemy – dodał.

Pasażerką feralnego lotu była Aase Marthe Horrigmo, podsekretarz w norweskim rządzie. Innym uczestników lotów był minister środowiska Ola Elvestuen.