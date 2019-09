Płonie rosyjski statek w norweskim porcie. "Ogień jest poza kontrolą"

Trwa pożar rosyjskiego trawlera rybackiego w Norwegii. - Obecnie ogień jest poza kontrolą. Na pokładzie znajduje się zbiornik z amoniakiem. Jeśli wybuchnie, znajdziemy się w bardzo złej sytuacji - ostrzegł rzecznik miejscowej policji. Statek znalazł się w płomieniach w środę wieczorem, część członków załogi trafiła do szpitala w wyniku zatrucia dymem, jeden z marynarzy został ranny.

W środę zacumowany w norweskim porcie Tromso rosyjski trawler rybacki Bukhta Naezdnik stanął w ogniu. Według miejscowej policji do pożaru doszło w wyniku zapalenia się oleju hydraulicznego.

"Cała załoga została ewakuowana na brzeg"

Eksplozje w fabryce chemikaliów. Ryzyko skażenia Sekwany, mieszkańcy uciekają W czwartek nad... czytaj dalej » Właściciel statku poinformował, że wszystkich 29 członków załogi ewakuowano z pokładu płonącej jednostki. Według norweskiego nadawcy NRK, 12 z nich trafiło do szpitala w wyniku zatrucia dymem.



"Cała załoga została ewakuowana na brzeg. Nikt nie został ranny" - przekazała w oświadczeniu firma Murmansk Trawl.

Później jednak rosyjski konsulat w przygranicznym norweskim mieście Kirkenes poinformował, że jeden z marynarzy odniósł obrażenia. Trzech innych ma zostać w szpitalu na dalsze obserwacje.

Policja w Tromso zaapelowała do mieszkańców o zamknięcie okien, by uniknąć narażenia na dym.

Do incydentu doszło w trakcie prac konserwacyjnych, a ogień został zaprószony podczas spawania - poinformował armator.

Źródło: PAP/EPA/RUNE STOLTZ BERTINUSSEN Pożar rosyjskiej łodzi rybackiej w porcie Tromso w Norwegii

"Ogień jest poza kontrolą"

Pożar na malezyjskiej wyspie. Ewakuowano ponad 30 polskich turystów W kompleksie... czytaj dalej » Mimo doniesień o opanowaniu płomieni, w czwartek rzecznik miejscowej policji, cytowany przez agencję TASS, poinformował, że pożar na rosyjskim statku ponownie wymknął się spod kontroli.

- Obecnie ogień jest poza kontrolą. Na pokładzie znajduje się zbiornik z amoniakiem. Jeśli wybuchnie, znajdziemy się w bardzo złej sytuacji - ostrzegł funkcjonariusz.

Według niego policja rozważa dwa warianty działania.

Pierwszy miałby polegać na stworzeniu 300-metrowej strefy bezpieczeństwa wokół płonącej łodzi i ewakuowanie z niej ludzi. Druga opcja to ugaszenie ognia przez zatopienie statku.



Bukhta Naezdnik to średniej wielkości trawler rybacki zbudowany w 1991 roku w Norwegii. Łódź jest używana m.in. do połowu tuńczyka na północno-wschodnim Atlantyku.

