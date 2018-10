Podejrzany o szpiegostwo Rosjanin zwolniony z norweskiego aresztu





Podejrzany o szpiegostwo Rosjanin został zwolniony z aresztu w Norwegii - poinformował w piątek norweski wywiad, zaznaczając, że śledztwo w tej sprawie trwa.

Michaił Boczkariow został zatrzymany 21 września na lotnisku w Oslo. Wcześniej uczestniczył w międzynarodowej konferencji w norweskim parlamencie poświęconej digitalizacji.

Mężczyzna nie przyznawał się do winy, a rosyjski MSZ zaapelował, by Norwegia wycofała "absurdalne zarzuty" i zwolniła go z aresztu. Resort poinformował, że 51-letni Boczkariow jest pracownikiem wyższej izby rosyjskiego parlamentu (Rady Federacji), doradcą ds. IT i uczestniczył w seminarium zorganizowanym w norweskim parlamencie przez Europejskie Centrum Badań Parlamentarnych i Dokumentacji (ECPRD). W obradach wzięło udział 79 osób z 34 krajów.

"Może wracać do domu"

"Nie mogę powiedzieć, ilu szpiegów Rosja ma w Szwajcarii, ale liczba ta jest znacząca" Rosyjska... czytaj dalej » - Kontynuujemy śledztwo w tej sprawie. Nie podjęto żadnej decyzji w sprawie tego, czy będą wniesione jakieś zarzuty. Może wracać do domu - powiedziała Kathrine Tonstad z norweskiego wywiadu (PST).

Według miejscowych mediów zachowanie mężczyzny na konferencji wzbudziło podejrzenia, przez co w sprawę włączył się PST.

Administrator norweskiego parlamentu Marianne Andreassen powiedziała Reuterowi po zatrzymaniu Boczkariowa, że kilka drukarek w budynku zostało wycofanych z użytku w celu kontroli w związku z aresztowaniem Rosjanina.

W piątek MSZ w Moskwie oświadczył, że Rosja oczekuje oficjalnych przeprosin od strony norweskiej za fałszywe oskarżenie obywatela Rosji o szpiegostwo. Resort poinformował, że obecnie Rosjanin przebywa w ambasadzie Rosji w Norwegii i planuje wrócić do kraju w sobotę.