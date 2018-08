Dymisja antyimigranckiego ministra. Nie zgłosił podróży z partnerką z Iranu

Dymisja ministra po niezgłoszonej prywatnej podróży do Iranu

14.08 | Norweski minister rybołówstwa Per Sandberg podał się do dymisji po złamaniu przez niego zasad bezpieczeństwa w czasie prywatnej, niezgłoszonej wcześniej podróży do Iranu. Udał się w nią w towarzystwie swojej partnerki, dawnej królowej piękności irańskiego pochodzenia.

