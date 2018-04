Video: TVN24 BiS

Wojciech Jakóbik o projekcie Nord Stream 2

19.03 | Moc przesyłowa Nord Stream 2 wyniesie 55 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. To zatem dokładnie tyle surowca, ile już teraz trafia do Niemiec z Rosji. W ten sposób nasi zachodni sąsiedzi mogą stać się gigantycznym hubem gazowym. - To znacznie więcej niż potrzebują Niemcy. Oni chcą być rozdzielnią rosyjskiego gazu. Chcą na tym zarabiać i krótkoterminowo na pewno zarobią - uważa Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny portalu BiznesAlert.pl

