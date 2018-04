Pięcioro poetów nominowanych do Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej

Fundacja Wisławy Szymborskiej ogłosiła w czwartek nominacje do szóstej edycji nagrody imienia noblistki. Spośród tomów poetyckich wydanych w 2017 roku po polsku kapituła nominowała wiersze pięciorga młodych poetów. Nagrodę w kategorii poezji przełożonej na język polski otrzyma szwedzka poetka Linn Hansen.

Laureata poznamy 9 czerwca. Nagroda imienia Wisławy Szymborskiej zostanie wręczona w tym roku po raz szósty.

W tym roku nagroda - zgodnie z nowym regulaminem - zostanie przyznana w dwóch kategoriach: za książkę napisaną w języku polskim oraz za książkę na język polski przetłumaczoną.

Nominowani do Nagrody

Do nagrody imienia Szymborskiej za tom wydany po polsku nominowani zostali: Wojciech Bonowicz "Druga ręka" (wydawnictwo a5), Julia Fiedorczuk "Psalmy" (Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji T. Karpowicza), Natalia Malek "Kord" (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu), Marta Podgórnik "Zimna książka" (Biuro Literackie) i Ilona Witkowska "Lucyfer zwycięża" (wydawnictwo Ha!art).



- Nie ma wśród nominowanych debiutantów. Średnia wieku autorów jest stosunkowo niska. Tych twórców nie łączy nic poza niezależnością głosu. Książki nominowane wychodzą od sytuacji narracyjnej, od jakiegoś zdarzenia, ale szybko przełamują ten opis, pokazując inne zjawiska. To jest do pewnego stopnia poezja skomplikowana, która niekoniecznie jest łatwa w lekturze. Odbiorcy z całą pewnością odnajdą w tych tomach wiersze bardzo aktualne i politycznie, i społecznie – mówi Paulina Małochleb, sekretarz Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej.



W 2018 roku do nagrody spłynęło 236 książek poetyckich. Wśród nich znalazło się kilkanaście przekładów. Dlatego kapituła zdecydowała o połączeniu zgłoszeń przekładów z 2017 roku z tegorocznymi, co dało w sumie 29 tytułów.



Wszystkie zgłoszenia oceniła międzynarodowa kapituła, której przewodniczył hiszpański tłumacz i poeta Abel Murcia Soriano.

W jej skład wchodzą znawcy literatury i tłumacze: Andrej Chadanowicz (Białoruś), Bernhardt Hartmann (Niemcy), William Martin (USA), Joanna Orska (Polska), Marian Stala (Polska), Dorota Walczak-Delanois (Belgia). Jury w tym składzie pracowało po raz trzeci i ostatni, bo co trzy lata jego członkowie się zmieniają.



Laureat tegorocznej edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej otrzyma statuetkę i 100 tys. złotych. Jej wręczenie nastąpi 9 czerwca podczas gali w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Szwedzka laureatka

- Linn Hansen została nagrodzona za tom "Przejdź do historii" przetłumaczony przez Justynę Czechowską - mówił na czwartkowej konferencji prasowej Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej.

Linn Hansen urodziła się w 1983 roku, zadebiutowała dziesięć lat temu. Jest redaktorką czasopisma kulturalno-filozoficznego "Glanta" oraz jedną z organizatorek festiwalu poezji w Goeteborgu. Była członkinią kolektywu literackiego Sharks.

- Członkowie kapituły podkreślali, że tomy poezji przełożonej na język polski są najczęściej wyborem wierszy, bo tak do obcojęzycznych utworów podchodzą tłumacze. W tym przypadku mamy do czynienia z zamkniętym tomem, który dotyczy historii rozumianej na różne sposoby - powiedział Rusinek.



Autorka i tłumaczka nagrodzonego tomu, który ukazał się nakładem wydawnictwa Lokator, otrzymają po 50 tys. złotych, a poetka także statuetkę.

Nagroda dla poetów

Nagroda imienia noblistki przyznawana jest co roku. Książki do konkursu mogą zgłaszać sami autorzy, wydawnictwa, instytucje kultury, media o charakterze literackim oraz członkowie kapituły Nagrody.

W poprzednich latach Nagrodę imienia Szymborskiej otrzymali: Krystyna Dąbrowska za tom "Białe krzesła" i Łukasz Jarosz za tom "Pełna krew" (2013 rok), Julia Hartwig za tom "Zapisane" (2014 rok), Roman Honet za tom "świat był mój" i Jacek Podsiadło za tom "Przez sen" (2015 rok), Jakub Kornhauser za tom "Drożdżownia" i Uros Zupan za tom "Niespieszna żegluga" (2016 rok) oraz Marcin Sendecki za tom "W" (2017 rok).