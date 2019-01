Turysta kilka godzin brnął w śniegu po pas. W nocy sprowadzili go z gór ratownicy

Video: Marta Balukiewicz / Fakty w Południe

Śnieg po kostki, na ulicach lód. Tłumy na oddziałach...

W całym kraju pługopiaskarki w gotowości. Na południu Polski zapowiadane są kolejne opady śniegu. A to wszystko wyzwanie nie tylko dla kierowców. Nieodśnieżone i oblodzone chodniki to problem dla pieszych, ale też dla zarządcy czy właściciela posesji. Grożą za to spore mandaty, bo każdy upadek na nieodśnieżonym chodniku może też skutkować dużym odszkodowaniem.

