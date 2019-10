Klucze do miasta i tłum wielbicieli. Wrocław przywitał Olgę Tokarczuk





Pękające w szwach Narodowe Forum Muzyki, tłum wielbicieli twórczości Olgi Tokarczuk przed budynkiem, a także klucze do miasta Wrocławia i pamiątka po Wisławie Szymborskiej. To wszystko czekało na noblistkę podczas pierwszego w Polsce, po przyznaniu nagrody, publicznego spotkania. To odbyło się w niedzielę stolicy Dolnego Śląska.

10 października Olga Tokarczuk została nagrodzona literacką Nagrodą Nobla za 2018 rok. W niedzielę we Wrocławiu zorganizowano spotkanie z noblistką. Pierwsze publiczne po otrzymaniu nagrody. Olgę Tokarczuk powitano w Narodowym Forum Muzyki. Jednak nie wszyscy, chętni do wysłuchania pisarki, mogli wejść do środka. Dlatego przed budynkiem, na placu Wolności, ustawiono telebim. Tu także pojawił się tłum osób chcących zobaczyć powrót Tokarczuk do miasta, którego jest honorową obywatelką.

"Powiedziała, że jestem fantastą"

Oko w oko z noblistką. Bilety na spotkanie z Olgą Tokarczuk rozeszły się w ekspresowym tempie Dla polskich... czytaj dalej » Spotkanie otworzył Ireneusz Grin, dyrektor generalny Bruno Schulz Festiwal. - Musieliśmy o czymś pilnie porozmawiać. Byliśmy umówieni na telefon w czwartek (w dzień ogłoszenia laureatów literackiego Nobla - przyp. red.). Od dwóch dni wcześniej prosiłem "zadzwońcie przed 13", bo po 13 - gdy ogłasza się werdykt noblowski - nie będzie już takiej szansy - mówił Grin.

I opowiadał, że Olga Tokarczuk zadzwoniła do niego o 12.54. - Zaczyna rozmowę. Powiedziałem, że jest mi bardzo przykro, ale muszę się rozłączyć. Olga powiedziała mi, że jestem fantastą i żebym dał spokój. Rzuciłem słuchawką noblistce - przytaczał Grin.

Klucze do miasta, kot Szymborskiej od Rusinka

Olgę Tokarczuk, która wkroczyła na scenę Narodowego Forum Muzyki przywitała owacja na stojąco. Następnie noblistkę powitał Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Pisarce wręczył klucze do miasta. - Olgo, witaj raz jeszcze we Wrocławiu. W domu dumnym z twojego sukcesu, szczęśliwym. Gratuluję i dziękuję - zwrócił się do noblistki.

Następnie Tokarczuk została obdarowana przez Michała Rusinka, wieloletniego współpracownika innej polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej. - Kochana Olgo. Zastanawiałem się, czy nie przywieźć podania o pracę - przemówił Rusinek i przypomniał, że Szymborska lubiła i ceniła Tokarczuk. Wręczył dolnośląskiej pisarce figurkę kota pilnującego książek. Ta należała do Szymborskiej. - Bardzo bym chciał żeby ten kot z pustego mieszkania przeniósł się teraz do pełnego mieszkania - powiedział.

"Mam nadzieję, że ta nagroda pozwoli mi utrzymać grunt pod nogami"

Olga Tokarczuk podziękowała za przyjęcie. I przypomniała swoje pierwsze spotkanie z Wisławą Szymborską. To przypadkowo miało miejsce w jednej z krakowskich kawiarni. - Pani Wisława była niesamowicie skromna, dobra, kochana i zainteresowana innymi ludźmi. Mam nadzieję, że ta nagroda niesamowita którą dostałam - aż się boję powiedzieć jak się nazywa - też pozwoli mi utrzymać grunt pod nogami - stwierdziła noblistka.

