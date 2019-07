Kilkanaście osób zatrutych salmonellą na weselu. Sprawę bada prokuratura





Kilkanaście osób zatruło się salmonellą podczas przyjęcia weselnego. - Na razie nie wiadomo, czy bakteria znajdowała się w jedzeniu, czy jej nosicielem był ktoś z obsługi obiektu. Krótko po przyjęciu zmarł ojciec pana młodego, ale w tym przypadku przyczyną, według biegłego, był zawał serca. Prokuratura prowadzi jednak śledztwo zarówno w sprawie zatrucia, jak i śmierci mężczyzny.

Dzieci w żłobku zarażone salmonellą. Sanepid: to przez jajka, które przygotowywał personel W rzeszowskim... czytaj dalej » Wesele, podczas którego doszło do zakażenia, odbyło się w jednym z domów weselnych w Nisku (Podkarpacie). Sprawę bada tamtejszy Sanepid.

- Jesteśmy w trakcie postępowania wyjaśniającego. Prowadzimy wywiady epidemiologiczne z osobami, które uczestniczyły w tym przyjęciu. Dotarliśmy do około 3/4 uczestników, w tym do wszystkich osób, u których wystąpiły objawy o większym lub mniejszym nasileniu. W sumie jest to 12 osób z naszego terenu – mówi Maria Budkowska, powiatowy inspektor sanitarny w Nisku.

Na weselu bawiło się około 80 osób, do szpitali trafiło 14. U trzech z nich stwierdzono salmonellę. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób doszło do zarażenia - czy bakteria znajdowała się w jedzeniu, czy jej nosicielem był ktoś z obsługi obiektu.

Sanepid skontrolował też dom weselny, w którym odbywało się przyjęcie. Pobrano próbki jedzenia i wymazy od pracowników. Wydano nakaz tymczasowego zamknięcia lokalu. Okazało się również, że nie wszystkie zatrudnione tam osoby mają ważne badania.

Jest postępowanie

Do redakcji Kontaktu24 napisała jedna z uczestniczek przyjęcia. Kobieta, która chce pozostać anonimowa, poinformowała że po weselu zmarł ojciec pana młodego. - Za pierwszym razem nie przyjęli go na pogotowiu, za drugim razem został przewieziony karetką. Obecnie bakteria została stwierdzona u dzieci. Leżą one na Oddziale Pediatrycznym w Stalowej Woli. Do szpitali w Mielcu, Kolnie i Warszawie przyjmowane są koleje osoby z objawami, łącznie jest ich dziesięć. Są to przede wszystkim członkowie rodziny pana młodego - przekazała kobieta.

Sanepid uspokaja jednak, że śmierć mężczyzny nie ma związku z zatruciem. 71-latek zmarł na zawał serca. - Jest to przypadek, który nie został do nas zgłoszony, nie mamy informacji, żeby zgon miał związek z chorobą zakaźną, nie ma podejrzenia takiej zależności – podkreśla Budkowska.

Sprawie jednak przygląda się prokuratura. - Prowadzone jest postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci oraz zagrożenia epidemiologicznego. Zbierany jest materiał w tej sprawie. Nie ma jeszcze pełnej dokumentacji medycznej. Biegły stwierdził, że przyczyną śmierci był zawał serca, jednak nie wiadomo czy mężczyzna również był czymś zatruty - przekazała Urszula Błądek, zastępca prokuratora rejonowego w Nisku.