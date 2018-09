Wybuchła cysterna z gazem, dziesiątki zabitych





Foto: Reuters | Video: Reuters Cysterna z gazem wybuchła w Nigerii

Co najmniej 35 osób poniosło śmierć, a ponad sto zostało rannych w wybuchu cysterny z gazem i spowodowanym tym pożarze w środkowej Nigerii. Większość ofiar to osoby, które z ciekawości zbliżyły się do miejsca zdarzenia.

Do eksplozji i pożaru doszło w poniedziałek w stanie Nasarawa, na stacji benzynowej położonej wzdłuż drogi Lafia-Makurdi, łączącej stolicę kraju Abudżę z północną i południową Nigerią.

"Ogień pojawił się z tyłu naczepy". Pożar cysterny na A4 Gęsty, czarny dym... czytaj dalej » Jak poinformował szef państwowej agencji zarządzania kryzysowego (SEMA) Usman Ahmed, cysterna wybuchła w miejscu składowania gazu. Na razie nie wiadomo, co wywołało eksplozję. Agencja wszczęła dochodzenie.



- Potwierdziliśmy śmierć 35 osób, ponad sto osób odniosło obrażenia. Większość tych, którzy zginęli, to ludzie, którzy pospieszyli na miejsce eksplozji, żeby zobaczyć, co się stało - powiedział szef SEMA agencji Reutera.

W czerwcu podobna tragedia w Lagos

Kilka miesięcy temu, w czerwcu, co najmniej dziewięć osób zginęło w Lagos - gospodarczym centrum i dawnej stolicy Nigerii - w wyniku zapalenia się cysterny przewożącej benzynę. W pożarze spłonęły łącznie 53 samochody.