Mężczyzna wdrapał się na skrzydło boeinga. Tuż przed odlotem samolotu

Mężczyzna wdrapał się na skrzydło samolotu

27.07 | Jeden z niedoszłych pasażerów wywołał panikę na lotnisku w nigeryjskim Lagos. Kiedy jeden z samolotów szykował się do startu, mężczyzna zaczął wdrapywać się na jego skrzydło.

