Nigeria: wybuch ropociągu. 16 osób nie żyje





Foto: ENEX | Pożar rafinerii ropy naftowej

16 osób zginęło w wyniku wybuchu rurociągu naftowego w południowo-wschodniej Nigerii - poinformował Reuters, powołując się na Nigeryjską Narodową Korporację do spraw Ropy Naftowej.

Wybuchła cysterna z gazem, dziesiątki zabitych Co najmniej 35... czytaj dalej » Państwowy operator w komunikacie podkreślił, że wybuch spowodował wstrzymanie przesyłu ropy do czasu naprawienia szkód. Wyjaśniono, że wypadek prawdopodobnie został spowodowany przez złodziei ropy, którzy uszkodzili ropociąg i w ten sposób chcieli przechwycić paliwo płynące z Port Harcourt do Aby.

Reuters podkreśla, że w Nigerii wycieki ropy naftowej to zjawisko nagminne. Wiele z tych przypadków to efekt działania złodziei. Metody stosowane przez nich do kradzieży często wywołują eksplozje i pożary.

Nigeria jest jednym z największych producentów ropy naftowej na świecie i największym w Afryce.