Niewidomy raper z Kalisza nagrał hymn dla reprezentacji. "Chciałbym, żeby go usłyszeli"

"Trener Nawałka już wyciągnął wnioski, tak jak Żółkiewski chce dotrzeć do Moskwy" - tak MC Sobieski, niewidomy raper z Kalisza zagrzewa do walki biało-czerwonych. 36-latek chciałby, żeby jego utwór motywował biało-czerwonych podczas zbliżającego się mundialu.

Nie był jeszcze na żadnym meczu reprezentacji, ale jest wiernym fanem biało-czerwonych. Każdy rozgrywany przez nich mecz to dla niego wielkie emocje.

- Jedni przeżywają przed telewizorem, inni na stadionie, a ja poprzez muzykę - mówi MC Sobieski, niewidomy raper z Kalisza, który właśnie nagrał swój hymn dla reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w Rosji.

To już jego trzeci utwór, który powstał z myślą o biało-czerwonych.

- Chciałbym, żeby ten hymn motywował ich do jeszcze lepszej gry. Uwolnił pokłady nowej energii i dodał im wiary w to, że mogą wygrać z każdym - tłumaczy raper.

MC Sobieski - Nasz Czas (teledysk)

Spełni marzenie?

Raperowi z Kalisza marzy się, żeby jego najnowszy hymn usłyszeli piłkarze z reprezentacji. Poprzednim razem się udało. Wówczas jego utwór pochwalił Kamil Grosicki. Nagrał nawet dla rapera krótki filmik.

- Cześć MS Sobieski, tutaj Grosik. Na początku chciałem Ci życzyć dużo zdrowia i szczęścia i wytrwałości, bo wiemy, że to teraz jest dla ciebie najważniejsze. Co do twojej piosenki, którą nagrałeś dla reprezentacji Polski, jest ona na pewno bardzo budujące i motywująca. Mam nadzieję, że parę razy poleci w szatni w czasie Euro 2016. Bardzo dziękuję ci za ten gest z twojej strony - mówił Kamil Grosicki.

