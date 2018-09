Niezdarny bandyta. Na szczęście ekspedientka była szybsza

Nieudany napad z bronią na sklep w miejscowości Aurora w amerykańskim stanie Kolorado. Podczas próby napadu napastnikowi wypadł z ręki pistolet. Na udostępnionym przez policję nagraniu z kamery monitoringu widać, jak do sklepu z e-papierosami wchodzi mężczyzna. W pewnym momencie wyciąga broń, która wypada mu z ręki za sklepową ladę. Napastnik próbuje jeszcze przeskoczyć na drugą stronę i odzyskać pistolet, ale to ekspedientka okazuje się szybsza i chwyta za broń. Widząc to, mężczyzna szybko ucieka ze sklepu.