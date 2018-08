Przechodzili przez osiedle, zobaczyli płomienie, uratowali dzieci. Ojciec był pijany

Tylko dzięki czujności i odwadze mieszkańców w środę wieczorem w Częstochowie nie doszło do tragedii. Kiedy zauważyli oni płomienie w jednym z budynków, rzucili się na pomoc. Wyważyli drzwi jednego z mieszkań i wynieśli z niego małe dzieci. Ich pijany wtedy ojciec został przesłuchany przez policję.

Do pożaru doszło w dzielnicy Trzech Wieszczów w Częstochowie. O sytuacji policję poinformowały dwie osoby, które przechodziły przez osiedle i zauważyły płomienie wydobywające się z mieszkania na zewnątrz.

Nietrzeźwy ojciec i dwoje małych dzieci

Po telefonie, same wbiegły do klatki, a później na ostatnie piętro bloku. Tam wyważyły drzwi i weszły do zadymionego mieszkania. Zanim dotarła pomoc, znaleźli w nim dwoje dzieci - dwuletnie i trzyletnie.

"Pijany jechał z dziećmi, uderzył w motorower i uciekł". Motorowerzysta zmarł 30-latek miał... czytaj dalej » Jak podała częstochowska policja, jedno z nich schowało się na łóżku, pod kołdrą. Dzieci zostały wyniesione z mieszkania bezpiecznie przez mężczyzn. Nic im się nie stało. Zostały zbadane przez lekarzy i znajdują się pod opieką matki.

W mieszkaniu przebywał też ich pijany, 24-letni ojciec.

Jak podała policja, "kontakt z nim był utrudniony". Późniejsze badanie wykazało, że miał we krwi ponad pół promila alkoholu. Został zatrzymany. O jego losie zdecyduje prokurator.

Na miejsce pożaru poza policją i ratownikami, przyjechała też straż pożarna, pogotowie energetyczne i gazowe.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że do pożaru mogło dojść przez zostawienie na włączonej kuchence gazowej garnka.