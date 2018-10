"Zapraszamy do wspólnego świętowania". Kalendarz programu "Niepodległa" pełen atrakcji

Mamy nadzieję, że projekty kontynuowane przez lata rozbudzą w Polakach potrzebę celebrowania Narodowego Święta Niepodległości - powiedziała Paulina Florjanowicz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Najwięcej wydarzeń związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości zaplanowanych jest na weekend 9-11 listopada.

Kalendarium obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach programu "Niepodległa" obejmuje przeszło tysiąc wydarzeń, z których ponad 600 zaplanowanych jest na weekend 9-11 listopada. Co tydzień dodawane jest średnio 200 kolejnych projektów.

"Do hymnu"

- Biuro Programu "Niepodległa" zaplanowało na 10 i 11 listopada trzy wydarzenia. W sobotę 10 listopada wszyscy razem mamy szanse przeżywać wigilię Narodowego Święta Niepodległości uczestnicząc w Koncercie dla Niepodległej - zapowiada Jan Kowalski, dyrektor biura programu.

- W niedzielę 11 listopada, w samo południe, zapraszamy wszystkich Polaków w kraju i poza jego granicami do przyłączenia się do akcji Niepodległa do Hymnu - wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Zaśpiewamy wspólnie z uczestnikami oficjalnych obchodów na Placu Piłsudskiego w Warszawie, a dołączą do nas stacje radiowe i telewizyjne. Każdy, kto włączy odbiornik radiowy, będzie mógł przyłączyć się do wspólnego śpiewania hymnu – informuje Jan Kowalski.

Także 11 listopada na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie można będzie przyłączyć się do Festiwalu Niepodległa i obejrzeć występy na kilku scenach, o krok od placu Piłsudskiego, na którym odbędą się oficjalne uroczystości jubileuszowe.

Rozbudzić "potrzebę celebrowania"

Wydarzenia związane z obchodami stulecia niepodległości mają na celu także promowanie bogactwa polskiej kultury. Projekty przygotowane przez instytucje podległe ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego umożliwiają poznanie Polski dwudziestolecia międzywojennego i dziedzictwa ostatnich stu lat, ale też zaangażowania się we wspólne świętowanie.

- Wiele działań planujemy jako powtarzalne mechanizmy, angażujące społeczeństwo. Mamy nadzieję, że projekty kontynuowane przez lata rozbudzą w Polakach potrzebę celebrowania Narodowego Święta Niepodległości - powiedziała Paulina Florjanowicz, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dyrektor Narodowego Centrum Kultury prof. Rafał Wiśniewski przypomniał, że w Kordegardzie - Galerii Narodowego Centrum Kultury - od 18 października można oglądać wystawę "Ivan Mestrović/Józef Piłsudski. Historia jednego pomnika".



Dodał, że NCK realizuje także projekt "Do hymnu", w którym bierze udział ponad 80 tys. uczniów i uczennic z 300 szkół z całego kraju. Będą oni wspólnie śpiewać hymn i jedną z dodatkowych pieśni jak "Bogurodzica" i "Rota".



Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie zapowiedział wystawę "Niepodległość. Wokół myśli historycznej Józefa Piłsudskiego", która będzie dostępna dla zwiedzających od 31 października. Ocenił, że to przedsięwzięcie "niewiarygodne, ponieważ bardzo trudno przedstawić myśl nie tylko historyczną, ale tak naprawdę historiozoficzną Józefa Piłsudskiego za pomocą dzieł sztuki". - Mam wrażenie, że nam się jednak to udało i zobaczymy dzieła sprowadzone z całego świata - podkreślił Andrzej Betlej.

Florjanowicz zapowiedziała otwarcie 7 listopada wystawy w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku "Nić. Sploty Wolności" . - Tego samego dnia, a także 9 i 10 listopada w Filharmonii Narodowej zaplanowano serię koncertów w ramach cyklu "Powstało w wolnej Polsce" - dodała.

- Kolejnym, myślę też przełomowym wydarzeniem muzealnym, będzie wernisaż wystawy w Zamku Królewskim w Warszawie pod tytułem "Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej" w latach 1918-1989. Z pewnością będzie to wielka wystawa od wielu lat, jaką przygotował zespół Zamku Królewskiego. Wernisaż odbędzie się 9 listopada - poinformowała dyrektor z MKiDN.

W sobotę 10 listopada odbędzie się postawienie wiechy na budynku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.