Prezesi sądów, sędziowie z ministerstwa, sądów powszechnych i wojskowych - kto startuje do KRS





Kto znajdzie się w Krajowej Radzie Sądownictwa? Materiał TVN24 z 24.01.2018

Kandydatury trzynaściorga sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa zgłoszono do czwartkowego popołudnia do marszałka Sejmu. Centrum Informacyjne Sejmu podało liczbę kandydatów. Nie ujawnia natomiast nazwisk zgłoszonych osób.

TVN24 udało się potwierdzić nazwisko jednego kandydata u samego zainteresowanego. Jest nim Paweł Styrna, sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce. Inny sędzia - Rafał Puchalski, wicedyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości - w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną"potwierdził, że kandyduje. Z kolei Kluby "Gazety Polskiej" informują, że zebrały wymaganą liczbę podpisów, aby zgłosić do KRS sędzię Teresę Kurcyusz-Furmanik z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

W różnych mediach pojawiły się dziś nazwiska siedmiu osób, które nieoficjalnie miałyby być kandydatami na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Łącznie z trojgiem, których kandydatury są potwierdzone, zebraliśmy dziesięć nazwisk.

Rafał Puchalski - wicedyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości

Potwierdził zamiar kandydowania w rozmowie z "Gazetą Prawną".

– Nowy tryb wyboru sędziów do KRS nie został zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny, a skoro tak, to nie widzę podstaw do bojkotowania ani tej procedury, ani też przyszłej działalności wyłonionej na jej skutek KRS. Organy państwa muszą przecież działać – powiedział gazecie sędzia Puchalski.

Sędzia Puchalski od 2003 roku orzekał w wydziale karnym Sądu Rejonowego w Jarosławiu. W sierpniu 2016 r. otrzymał delegację do Ministerstwa Sprawiedliwości, na stanowisko wicedyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich. Nie orzeka więc, a sprawuje funkcję urzędniczą, pozostaje jednak sędzią z punktu widzenia prawa.

- Będę tylko częścią już świetnie funkcjonującego zespołu, którego cele w pełni popieram. Będę się w nim zajmował wdrażaniem na szeroką skalę systemu mediacji, jednej z form pozasądowego rozwiązywania sporów – mówił „Gazecie Prawnej”, gdy został wydelegowany do ministerstwa.

Trzy lata wcześniej w tej samej gazecie krytycznie wypowiadał się o instytucji delegowania sędziów do pracy w ministerstwie: - Czynni sędziowie nie powinni w ogóle być delegowani do MS, albowiem powołanie na stanowisko sędziowskie ma na celu danie im uprawnienia do wymierzania sprawiedliwości, nie zaś do pracy urzędniczej.

Według danych Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” – takich sędziów-urzędników jest dziś ponad 160.

Paweł Styrna - sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce

Swoje kandydowanie sędzia Styrna potwierdził reporterce TVN 24. Orzeka od 20 lat – najpierw w Sądzie Rejonowym dla Krakowa–Podgórza, a potem w Wydziale Cywilnym sądu w Wieliczce. W 2011 roku starał się o nominację na sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale nie uzyskał akceptacji Krajowej Rady Sądownictwa m.in. ze względu na - jak napisano w uchwale z 13 września 2011 r. - "wysoki odsetek uchylonych orzeczeń i niewystarczającą wiedzę z zakresu administracji publicznej".

Teresa Kurcyusz-Furmanik – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Teresa Kurcyusz-Furmanik ma za sobą poparcie Klubów „Gazety Polskiej”. Zgodnie z nowymi przepisami do KRS może kandydować sędzia, za którym opowie się co najmniej 2 tys. obywateli. W czasie parlamentarnych prac nad nowymi ustawami o sądach w lipcu ubiegłego roku, w wywiadzie dla TV Republika krytykowała protesty pod Sejmem w obronie niezależności sądów.

Przed prawie ćwierć wieku (1980-2004) była adwokatem. W stanie wojennym broniła aresztowanych związkowców, udzielała pomocy prawnej oraz podejmowała się obrony w procesach członków Solidarności. Była rozpracowywana przez SB. Jej ojciec, znany śląski adwokat Jerzy Kurcyusz, bronił w stanie wojennym górników oskarżonych o organizowanie strajków w kopalniach „Piast” i „Manifest Lipcowy” w grudniu 1981 roku.

Teresa Kurcyusz-Furmanik od 2004 r. orzeka w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, w latach 2011-2016 raz w miesiącu była delegowana do Izby Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kilkakrotnie starała się o nominację na sędziego NSA, ale za każdym razem kandydatury konkurentów były wyżej oceniane przez KRS.

Dagmara Pawełczyk-Woicka - prezes Sądu Okręgowego w Krakowie

Z sędzią prezes Sądu Okręgowego w Krakowie nie udało nam się skontaktować.

Dagmara Pawełczyk-Woicka, na początku stycznia powołana przez Zbigniewa Ziobrę na prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, wcześniej pracowała w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sędzia należy to tego samego pokolenia prawników z Krakowa, co minister Ziobro i o dwa lata młodszy prezydent Andrzej Duda.

Na prezesa sądu prosto z ministerstwa. "Nie widzę tu konfliktu interesów" Dagmara... czytaj dalej » Zanim trafiła do ministerstwa, orzekała m.in. w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w Polskiej Akademii Nauk z zakresu prawa cywilnego. Od 2000 r. jest członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia'". Pawełczyk-Woicka była delegowana do pracy w Departamencie Legislacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości. Odpowiadała między innymi za opracowanie systemu losowego przydziału spraw sędziom, który w pierwszym tygodniu stycznia zaczął obowiązywać we wszystkich sądach pierwszej instancji. Szefem tego zespołu był wiceminister Łukasz Piebiak.

W dniu nominacji na prezesa powiedziała tvn24.pl, że jako prezes Sądu Okręgowego w Krakowie będzie wcielać w życie zmiany, które sama opracowywała. Jej zdaniem nie rodzi to konfliktu interesów. - Pracowałam głównie nad projektem dotyczącym systemu losowego przydziału spraw sędziom. Uważam, że właśnie wprowadzenie w życie tego systemu powoduje, że konflikt interesów nie zachodzi. Teraz ani prezes, ani przewodniczący wydziału nie będą mogli ingerować w przydział spraw sędziom - tłumaczyła. Inne zdanie na ten temat ma jednak Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", którego Pawełczyk-Woicka jest członkinią. - Jest to niewłaściwa sytuacja. Naszym zdaniem należy w ogóle zlikwidować delegacje sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości - wskazuje organizacja.

Maciej Mitera – główny specjalista w Departamencie Legislacji Ministerstwa Sprawiedliwości

Kandydatura nieoficjalna, wymieniana przez media.

To kolejny sędzia, delegowany do resortu, który może znaleźć się w składzie Krajowej Rady Sądownictwa. Dr Maciej Mitera przed ministerialną delegacją sądził w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli. Podobnie jak sędzia Pawełczyk-Woicka był w zespole zajmującym się systemem losowego przydziału spraw sędziom.

- Przedtem zakładaliśmy, że każdy sędzia jest niezależny, obiektywny i rozstrzyga sprawę. Jednak społeczeństwo miało zastrzeżenia, że ktoś specjalnie dostał daną sprawę do rozpoznania. Teraz obywatele będą mieli pewność, że to los wskazał sędziego, który poprowadzi ich sprawę – tak portalowi wPolityce.pl tłumaczył wprowadzanie tego systemu.

Małgorzata Gersdorf nową szefową KRS I prezes SN... czytaj dalej » Sędzia Mitera wchodzi w skład ministerialnego zespołu ds. zapobiegania przestępstwom wynikającym z nienawiści religijnej i rasowej. Zespół ma przygotowywać rozwiązania legislacyjne, które mają ukrócić tzw. mowę nienawiści.

Remigiusz Guz - prezes Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim

Kandydatura nieoficjalna, podawana przez media.

Wśród kandydatów do KRS wymienia się również sędziego Remigiusza Guza, w grudniu 2017 r. nominowanego przez ministra Ziobrę na prezesa Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim. Sędzia Guz też był na delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości – ma za sobą sprawy dyscyplinarne. Opisała je "Gazeta Wyborcza": prawomocnie został uznany za winnego uchybienia godności sędziego, za co sąd dyscyplinarny wymierzył mu w grudniu ubiegłego roku karę upomnienia. Miał nie respektować zarządzeń prezesa sądu. Zarzut dotyczył tego, że pomówił o napisanie nieprawdy wizytatora, który oceniał jego pracę, gdy starał się o awans do Sądu Okręgowego. Sędzia Guz nie zgadza się z niekorzystnym dla siebie prawomocnym orzeczeniem sądu dyscyplinarnego. Złożył skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Przymusiński: wśród kandydatów do KRS znajdą się "przyfaksowani" prezesi sądów Nie mam... czytaj dalej » Przed nominacją na prezesa pracował w ministerstwie jako główny specjalista w Departamencie Nadzoru Administracyjnego. Jest członkiem zespołu ds. przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych.

Jarosław Dudzicz - prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

Kandydatura nieoficjalna, podawana przez media.

Sędzia Dudzicz został prezesem sądu w Gorzowie na fali „faksowego tsunami”, kiedy w ub.r. wielu prezesów sądów o swoich dymisjach dowiadywało się z faksów z ministerstwa. Przed nominacją Jarosław Dudzicz był przewodniczącym wydziału karnego Sądu Rejonowego w Słubicach.

- To pierwszy przypadek, aby sędzia sądu niższego został prezesem sądu wyższego. Taka konstrukcja w nowej ustawie powoduje, że sędziowie Sądu Okręgowego rozpatrują apelacje od wyroków swojego prezesa, który ciągle orzeka w Sądzie Rejonowym, czyli sądzie niższym - tak tę nominację komentowała „Gazecie Wyborczej” sędzia Olimpia Barańska-Małuszek, przewodnicząca gorzowskiego oddziału "Iustitii”. Sędzia Dudzicz kilka miesięcy temu zrezygnował z członkostwa w stowarzyszeniu.

Maciej Nawacki - prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie

Kandydatura podawana w nieoficjalnych informacjach.

Prezesurę olsztyńskiego sądu Maciej Nawacki objął przed ubiegłorocznymi świętami Bożego Narodzenia, gdy minister Ziobro wymienił 20 prezesów sądów. Uważa siebie za "sędziego liniowego”, jak mówił w wywiadzie dla Radia Olsztyn. - Przez całe swoje zawodowe życie sądziłem różne trudne sprawy z pełnym obciążeniem. Określenie "nadzwyczajna kasta” (…) obraża mnie, bo wkładając nadzwyczajny wysiłek i pracując po 60 godzin tygodniowo, nigdy nie czułem się nadzwyczajną kastą i nie korzystałem z nadzwyczajnych przywilejów - mówił. W latach 2002-2007 sędzia Nawacki pracował w Sądzie Rejonowym w Szczytnie. Od 2007 r. zajmuje stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Zbigniew Łupina - sędzia Sądu rejonowego w Biłgoraju

Kandydatura podawana w nieoficjalnych informacjach.

O sędzim Łupinie trudno znaleźć znaczące informacje. Wiadomo, że orzeka w II wydziale karnym Sądu Rejonowego w Biłgoraju.

Mariusz Lewiński - sędzia w stanie spoczynku

O składanie podpisów na rzecz tego kandydata apelowała Konfederacja Polski Niepodległej "Niezłomni".

Sędzia w stanie spoczynku ppłk Mariusz Lewiński, jak sam twierdzi, zajmował się tropieniem nieprawidłowości w wojskowym wymiarze sprawiedliwości. W 2008 r. był bohaterem programu „Uwaga” TVN, gdy jako sędzia ujawnił, że w sądach wojskowych orzekały osoby, które jego zdaniem nie miały do tego prawa.

- W zakładach karnych odbywają kary osoby, co do których procesował sąd nienależycie obsadzony przy udziale wojskowej prokuratury w Warszawie. I te orzeczenia z mocy prawa są nieważne. - Zwracałem na to uwagę, ale Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie reagowała. Ci ludzie, którzy zostali skazani, nie wiedzą o tym. To jest najbardziej skrywana tajemnica sądownictwa wojskowego – mówił sędzia podpułkownik Mariusz Lewiński. Dwa lata później przeszedł w stan spoczynku.

Oglądaj Sędzia Mariusz Lewiński: Ujawniłem najbardziej skrywaną tajemnicę/TVN

Nowe zasady wyboru sędziów KRS

Nowelizacja ustawy o KRS wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie.

Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS są grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tysięcy obywateli. Kandydaci wskazywani są spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych.

Obecnie do prezesów sądów właściwych dla kandydata są wystosowywane pisma z wnioskiem o sporządzenie i przekazanie informacji obejmującej m.in. dorobek orzeczniczy kandydata. Jeżeli taka informacja nie zostanie sporządzona w terminie 7 dni, będzie mógł ją sporządzić sam kandydat.



Marszałek Sejmu zgłoszenia kandydatów niezwłocznie przekazać ma posłom i podać je do publicznej wiadomości. Następnie marszałek Sejmu zwraca się do klubów poselskich o wskazanie spośród zgłoszonych osób, w terminie siedmiu dni, kandydatów na członków Rady.



Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Właściwa komisja sejmowa wybierając spośród osób wskazanych przez kluby ustalać ma listę piętnastu kandydatów na członków Rady, przy czym na liście tej uwzględnia się co najmniej jednego kandydata wskazanego przez każdy klub poselski.



Izba ma wybierać członków KRS co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.