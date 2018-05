Iran, USA, rozszerzenie Unii o Bałkany. Ale wcześniej nieformalna kolacja

Premier Mateusz Morawiecki jest w Sofii, gdzie weźmie udział w czwartkowym szczycie Unia Europejska-Bałkany Zachodnie. Jeszcze w środę wieczorem odbyła się nieformalna kolacja głów państw i szefów rządów krajów Unii Europejskiej. Morawiecki miał podczas niej rozmawiać z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claudem Junckerem.

Tematem szczytu Unia Europejska-Bałkany Zachodnie jest rozszerzenie UE o państwa regionu. W środę przywódcy spotkali się na kolacji, by rozmawiać między innymi o wycofaniu się USA z porozumienia nuklearnego z Iranem, o kwestiach handlowych oraz wydarzeniach w Gazie w związku przeniesieniem ambasady USA do Jerozolimy.

Źródło: PAP/EPA/STOYAN NENOV / POOL Kanclerz Sebastian Kurz (Austria) i premier Bojko Borysow (Bułgaria)

Kolacja przywódców

Unijna dyplomacja stara się uratować umowę, w ramach której Teheran zgodził się na ograniczenie programu nuklearnego w zamian za stopniowe znoszenie sankcji.

- Chciałbym, by nasza debata potwierdziła, że nie ma żadnych wątpliwości, iż dopóki Iran respektuje postanowienia porozumienia (nuklearnego - red.), UE też będzie to robiła - napisał przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk w liście do przywódców krajów członkowskich.



Drugim tematem kolacji miała być kwestia nałożenia przez USA na UE dodatkowych ceł na stal i aluminium. Po protestach Brukseli i europejskich stolic Waszyngton tymczasowo wyłączył Wspólnotę z taryf do 1 maja, a następnie przedłużył to rozwiązanie do 1 czerwca.



Przywódcy mieli rozmawiać też o ostatnich wydarzeniach w Strefie Gazy. W poniedziałkowych starciach z izraelskimi siłami na granicy z Izraelem zginęło około 60 Palestyńczyków, a blisko 2800 zostało rannych. Eskalacja przemocy związana jest z protestami przeciwko przeniesieniu ambasady USA z Tel Awiwu do Jerozolimy.



Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini podkreśliła w oświadczeniu, że Izrael musi respektować prawo do pokojowych protestów i zasadę proporcjonalności w używaniu siły.



Kolejnym tematem środowej kolacji miały być inwestycje w badania i innowacje. Na ten problem od wielu miesięcy zwraca uwagę KE. Wskazuje, że choć UE prowadzi badania naukowe na światowym poziomie i ma wiele innowacyjnych firm, to jednak w wielu dziedzinach pozostaje w tyle.

Czwartkowy szczyt

W czwartek unijni liderzy będą rozmawiać w Sofii o perspektywie rozwoju UE o państwa Bałkanów Zachodnich. Będzie to tzw. szczyt inicjatywy brdeńsko-briońskiej, regionalnego spotkania, na które zaproszeni zostali przywódcy państw Bałkanów Zachodnich (Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Albanii, Macedonii i Kosowa), jak również prezydenci Chorwacji i Słowenii.



KE daje zielono światło w sprawie rozmów akcesyjnych z Albanią oraz Macedonią i w połowie kwietnia zaproponowała krajom członkowskim rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z tymi krajami. Jak przekonywała wówczas szefowa unijnej dyplomacji, zarówno Albania, jak i Macedonia osiągnęły pewne postępy w reformach.