Nowa lista zakupów dla Bundeswehry. Łatanie najważniejszych dziur

Borykająca się z poważnymi problemami sprzętowymi Bundeswehra ma otrzymać nowe uzbrojenie wartości kilkuset milionów euro - poinformowały niemieckie dzienniki "Handelsblatt" i "Bild". Zakupy mają pokryć kilka najpilniejszych potrzeb.

Według dziennikarzy, lista zamówień ministerstwa obrony obejmuje 18 pozycji, z których każda opiewa na co najmniej 25 mln euro.

Lista potrzeb

Dostawy mają objąć między innymi 18 wyrzutni rakietowych dalekiego zasięgu MARS II, siedem śmigłowców ratowniczych, sześć samolotów transportowych C-130 Hercules, stanowiska dowodzenia, sprzęt łącznościowy dla fregat i 32 ciągniki siodłowe z naczepami do transportu ciężkiego uzbrojenia, a także kamizelki kuloodporne.



Przewiduje się również zawarcie uwzględnionej w porozumieniu koalicyjnym chadeków i socjaldemokratów umowy na leasing izraelskich samolotów bezzałogowych, na co trzeba będzie wydać przez trzy lata łącznie około miliard euro.



Resort obrony chce przedłużyć na lata 2019-2021 kontrakt z Ukrainą na wykorzystywanie w przewozach wojskowych jej wielkogabarytowych samolotów transportowych Antonow, by nie uzależniać się w tej kwestii od wciąż niedopracowanej technicznie maszyny Airbus A400M. Planuje ponadto poprawki w nowych bojowych wozach piechoty Puma i umowę w sprawie bieżących remontów śmigłowców NH90.

Oczekiwanie na pieniądze

Według dziennika "Handelsblatt", urzędnicy ministerstwa obrony określają swą listę jako "prowizoryczną". Jak zaznaczyli, jej ostateczna wersja "będzie w istocie zależeć od tego, kiedy zostanie ogłoszona ustawa budżetowa i jakie będą jej dyspozycje finansowe".



Plan poprzedniego ministra finansów Wolfganga Schaeublego z CDU zakładał zwiększenie budżetu obronnego z 37 mld euro w roku 2017 do 42,4 mld euro w roku 2021, natomiast umowa koalicyjna mówi o dodatkowych 250 mln euro na wojsko każdego roku.

Nowy minister finansów, socjaldemokrata Olaf Scholz, chce do końca kwietnia przedstawić projekt tegorocznego budżetu, który powinien zostać uchwalony przez Bundestag najpóźniej na początku lipca.

