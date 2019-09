"Znak wstydu i bólu". Flagi opuszczone na niemieckich placówkach

Foto: Twitter/@Amb_Niemiec Video: tvn24

Prezydent Duda: Nie będę dzisiaj wracał do tego, że wtedy...

01.09 | Prezydent Duda: Nie będę dzisiaj wracał do tego, że wtedy liczyliśmy na pomoc od naszych aliantów i choć wypowiedzieli wojnę, to pomoc nie nadeszła. Gdyby była, to historia potoczyłaby się inaczej, ale Polska zniknęła z mapy i wielu polskich żołnierzy dostało się do niewoli, niemieckiej i sowieckiej.

