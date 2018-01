Video: Monika Krajewska / Fakty z zagranicy TVN24 BiS

10.01.2018 | Donald Tusk w "TP": Polska jest traktowana jako...

Ciekawe spojrzenie na relacje Warszawa-Bruksela ma Donald Tusk, który udzielił wywiadu "Tygodnikowi Powszechnemu". Najważniejsze są dwie uwagi - po pierwsze, nie ma sporu co do tego jak ma być Unia Europejska, tylko jakie jest w niej miejsce Polski, po drugie nasz kraj jest w o wiele lepszej sytuacji, niż w chwili gdy do wstępował do UE i dla wielu jej członków jest konkurencja, a nie kimś, kto wymaga opieki, a to oznacza, że dyplomacje trzeba prowadzić o wiele zręczniej niż kiedyś. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

»