Celebryta wypadł za burtę na Atlantyku. "Szanse na przeżycie szybko maleją"

Zaginął niemiecki piosenkarz, aktor i celebryta Daniel Kueblboeck. Wypadł za burtę podczas rejsu przez Atlantyk - poinformowały w poniedziałek niemieckie media. Trwają poszukiwania, ale ratownicy oceniają, że w wodzie o temperaturze do 10 stopni Celsjusza szanse na przeżycie szybko maleją.

33-letni mężczyzna zaginał w niedzielę 9 września. Znajdował się na wycieczkowcu płynącym z Hamburga do Nowego Jorku. W pewnym momencie znalazł się za burtą.

Spadła ze statku do morza. Na ratunek czekała dziesięć godzin Brytyjka, która... czytaj dalej » Tabloid "Bild" dotarł do świadka, który twierdzi, że widział, jak ktoś skakał do wody z pokładu numer pięć. Informacja o skoku nie została potwierdzona, natomiast linie obsługujące rejs przyznały, że około 6 rano czasu lokalnego, gdy statek AIDAluna zbliżał się do Nowej Fundlandii, jeden z pasażerów wypadł za burtę.

Statek krótko po tym zdarzeniu zawrócił.

10 stopni Celsjujsza, szanse maleją

Kanadyjska straż przybrzeżna natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęła akcję poszukiwawczą z użyciem śmigłowców. Nie przyniosła jak dotąd rezultatów.

W poszukiwania włączyły się również maszyny kanadyjskich sił powietrznych. Jak jednak zwracają uwagę niemieckie media, przy temperaturze wody wynoszącej najwyżej 10 stopni Celsjusza szanse na odnalezienie mężczyzny żywego szybko maleją.

"rosa_luxem"

W ostatnich tygodniach Daniel Kueblboeck założył na Instagramie konto "rosa_luxem", gdzie przedstawił się jako "artysta, aktorka, transseksualista". Zamieścił kilka fotografii, na których pozuje w kobiecych ubraniach i pisze o swojej "transformacji" w kobietę.

Według pasażerów wycieczkowca także podczas rejsu celebryta miał przez cały czas nosić kobiece ubrania.

Źródło: instagram.com/rosa_luxem/ Daniel Kueblboeck w internecie dokumentował swoją "transformację" w kobietę

Niemiecki celebryta

Daniel Kueblboeck zyskał popularność i status celebryty w 2002 roku dzięki występom w telewizyjnym show muzycznym. Jego popularność potem spadła, ale w ostatnich latach próbował rozwijać swą karierę muzyczną. W 2014 roku z utworem "Bądź mężczyzną" kandydował do startu w konkursie Eurowizji, jednak się nie zakwalifikował.