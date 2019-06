Myśliwce zderzyły się w powietrzu. Zginął pilot

Różne ograniczenia prędkości, poziomy dopuszczalnej zawartości alkoholu we krwi czy mandat za jazdę "na zderzaku". To tylko niektóre sprawy, na które musimy zwrócić uwagę planując wyprawę samochodem po Europie. O "pułapkach" czekających na kierowców mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Jakub Bielak z TVN Turbo. czytaj dalej »