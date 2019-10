Zamachowiec z Halle przyznał się do winy

Zamachowiec, który w środę próbował wedrzeć się do synagogi w mieście Halle i zabił dwie osoby, przyznał się do winy - poinformowała w piątek niemiecka prokuratura federalna (GBA). Przebywa on obecnie w areszcie śledczym.

W trakcie wielogodzinnego przesłuchania, które odbyło się w czwartek, 27-letni Staphan Balliet przyznał się do popełnionych czynów - poinformowała prokuratura generalna. Zamachowiec potwierdził też, że działał z pobudek antysemickich.

Balliet znajduje się obecnie w areszcie śledczym. W wydanym w czwartek wieczorem nakazie aresztowania zarzuca się mu podwójne morderstwo i siedmiokrotne usiłowanie zabójstwa.

Mieszkańcy Halle oddali cześć ofiarom zamachu Fot. CLEMENS BILAN/PAP/EPA

Kwiaty i świece pod budynkiem synagogi Fot. CLEMENS BILAN/PAP/EPA

Mieszkańcy Halle oddali cześć ofiarom zamachu Fot. CLEMENS BILAN/PAP/EPA

Mieszkańcy Halle oddali cześć ofiarom zamachu Fot. CLEMENS BILAN/PAP/EPA

Mieszkańcy Halle oddali cześć ofiarom zamachu Fot. CLEMENS BILAN/PAP/EPA

Mieszkańcy Halle oddali cześć ofiarom zamachu Fot. CLEMENS BILAN/PAP/EPA

Mieszkańcy Halle oddali cześć ofiarom zamachu Fot. CLEMENS BILAN/PAP/EPA













Atak przed synagogą w święto Jom Kipur

Niemcy przeżywają "dzień wstydu i hańby" po ataku przed synagogą Niemcy powinny... czytaj dalej » W środę uzbrojony neonazista Stephan Balliet próbował wedrzeć się do synagogi w Halle. Po nieudanej próbie sforsowania drzwi świątyni otworzył ogień do ludzi na ulicy. Dwie osoby nie żyją, a dwie zostały ranne. Według niemieckiego regionalnego nadawcy MDR stan rannych nie jest krytyczny. Po pościgu napastnik został schwytany przez policję i policja federalna zapowiedziała, że zwróci się o jego aresztowanie do prowadzącego sprawę sędziego.

Jak doniosły niemieckie media sprawca mieszkał z matką w miejscowości niedaleko Halle i według cytowanego przedstawiciela służb śledczych "zamierzał zabić ludzi".

Z informacji podawanych w ciągu dnia przez media wynika, że w czasie ataku w synagodze znajdowało się od 80 do 100 osób i gdyby napastnikowi udało się dostać do środka budynku, najprawdopodobniej ofiar byłoby znacznie więcej. Do zamachu doszło podczas żydowskiego święta Jom Kipur.

Oglądaj Wideo: Reuters Niemieckie media pokazują domniemanego strzelca z Halle