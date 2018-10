Będą kolejne zakazy wjazdu dla starszych diesli. Decyzja sądu

Sąd administracyjny w Berlinie wydał we wtorek orzeczenie nakazujące władzom stolicy Niemiec wprowadzenie od połowy 2019 roku zakazów wjazdu starszych samochodów z silnikami Diesla na co najmniej 11 odcinków ulic o dużym natężeniu ruchu. W Hamburgu zamknięto już dla starszych aut z takim silnikiem dwa odcinki ulic. W Stuttgarcie planuje się na przyszły rok ogłoszenie zakazu wjazdu takich pojazdów do rozległej strefy w śródmieściu.

Zakaz ma dotyczyć samochodów osobowych i ciężarowych spełniających normy czystości spalin Euro 1 do 5. Na początku bieżącego roku w Berlinie było zarejestrowanych ponad 200 tysięcy samochodów osobowych tej kategorii. Nie będą one mogły wjeżdżać między innymi na śródmiejskie ulice Leipziger Strasse i Friedrichstrasse.

Senator chce opóźnić wejście zakazów w życie

Cios we właścicieli aut z silnikami Diesla. Setki tysięcy samochodów pozostaną w garażach W 214 miastach i... czytaj dalej » Władzom Berlina sąd nakazał ponadto sprawdzenie możliwości objęcia zakazem także 117 innych odcinków ulic o łącznej długości 15 kilometrów. W tym celu senat musi do końca marca przyszłego roku uchwalić nowy plan utrzymania czystości powietrza.

Orzeczenie sądu nie jest prawomocne. Senator do spraw transportu Regine Guenther zapowiedziała zbadanie w ciągu najbliższych tygodni możliwości złożenia odwołania, co opóźniłoby wejście zakazów życie. Same zakazy uznała jednak za zasadne.

W Berlinie w wielu miejscach pomiary wykazują większą od dozwolonej zawartość tlenków azotu w powietrzu. Gazy te są emitowane przede wszystkim przez silniki wysokoprężne.

Nie spełniają obecnych norm emisji spalin

W Hamburgu zamknięto już dla starszych diesli dwa odcinki ulic. W Stuttgarcie planuje się na przyszły rok ogłoszenie zakazu wjazdu takich pojazdów do rozległej strefy w śródmieściu.

Na początku września sąd administracyjny w Wiesbaden nakazał władzom Frankfurtu nad Menem wprowadzenie w przyszłym roku zakazu wjazdu do miasta samochodów dieslowskich, które nie spełniają obecnych norm emisji spalin.

Oglądaj Wideo: Alicja Rucińska/Fakty o Świecie TVN24 BiS Niemcy chcą pozbyć się samochodów z silnikiem diesla