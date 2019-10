Zdjęcia broni i cel ataku. "Manifest zamachowca z Halle" znaleziony w internecie

Prawdopodobnie autentyczny "manifest" zamachowca, który w środę próbował wedrzeć się do synagogi w Halle i zabił dwie osoby, odnaleziono w sieci. W dokumencie jest mowa o przygotowaniach i motywach ataku, załączono w nim także zdjęcia broni domowej roboty i amunicji.

Według niemieckich i zagranicznych ekspertów do spraw bezpieczeństwa dokument pdf, który został znaleziony w internecie, jest autentyczny. Jako pierwsza poinformowała o nim Rita Katz, szefowa SITE Intelligence Group - amerykańskiej firmy zajmującej się śledzeniem aktywności internetowej organizacji białych supremacjonistów i dżihadystów.

"Dokument zawiera zdjęcia broni domowej roboty i amunicji, których użył Stephan Balliet podczas ataku. Jest też wzmianka o transmisji na żywo. Celem [zamachu - przyp. red.] jest 'zabić jak najwięcej antybiałych, najlepiej Żydów'" - napisała na Twitterze Katz.



Dokument pdf został najprawdopodobniej utworzony 1 października. O jego autentyczności - jak pisze tygodnik "Der Spiegel" - mogą świadczyć między innymi zdjęcia broni domowej roboty, która rzeczywiście została użyta podczas ataku.

Zaatakował synagogę, nie żyją dwie osoby

Oskarżenia o brak policyjnej ochrony przed synagogą. "Niedbalstwo się gorzko zemściło" Dwie osoby... czytaj dalej » W środę 27-letni Balliet próbował wedrzeć się do synagogi w Halle w kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Po nieudanej próbie sforsowania drzwi świątyni mężczyzna otworzył ogień do ludzi na ulicy. Dwie osoby nie żyją, a dwie zostały ranne. Napastnik został po pościgu schwytany przez policję.

Według informacji podawanych w ciągu dnia przez media w czasie ataku w synagodze znajdowało się od 80 do 100 osób. Podczas ewakuacji naliczono 51 osób. Gdyby napastnikowi udało się dostać do budynku, najpewniej ofiar byłoby znacznie więcej.

Do zamachu doszło podczas jednego z najbardziej uroczystych żydowskich świąt religijnych - Jom Kipur.

Wszystko wskazuje na to, że atak miał podłoże antysemickie i neonazistowskie. 27-latek transmitował zamach na żywo.

Jak ustalił tabloid "Bild", Balliet mieszkał ze swoją matką w miejscowości Helbra oddalonej o około 40 kilometrów od Halle. Rodzice jedynaka rozwiedli się, kiedy miał 14 lat. Zdał maturę i przez dwa semestry studiował chemię. Przerwał jednak naukę po ciężkiej operacji żołądka.

Według relacji medialnych zamachowiec miał niewielu znajomych i dużo czasu spędzał przed komputerem. Pracował jako technik RTV. Nie był wcześniej notowany przez policję.

