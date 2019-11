"Bez USA Niemcy i Europa nie są w stanie skutecznie się bronić"

31.10 | Ukraina jest gotowa przyspieszyć swoje przygotowania do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim - oświadczył w Kijowie prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaproponował też "rozpatrzenie przyłączenia Ukrainy do Programu Rozszerzonych Możliwości NATO". - Drzwi do członkostwa Ukrainy w NATO pozostają otwarte - zadeklarował ze swojej strony sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg.

Nie wierzę w to, że NATO z dnia na dzień, albo z miesiąca na miesiąc, rozpadnie się - powiedział w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS Jan Truszczyński, dyplomata i główny negocjator aneksji Polski do UE. - NATO ma się, jako sojusz, nadal dobrze- dodał. - Amerykanie pokazują, że bez nich NATO osłabnie - stwierdził z kolei profesor Artur Nowak-Far, były wiceminister spraw zagranicznych.

Niemcy i Europa nie są w stanie skutecznie się bronić bez USA i NATO - przekonuje niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas w artykule opublikowanym w niedzielę przez portal tygodnika "Spiegel". "Kiedy pewnego dnia Europa będzie zdolna samodzielnie bronić swojego bezpieczeństwa, to wciąż powinniśmy chcieć NATO" - stwierdził. To kolejny polityk dystansujący się w ten sposób do słów prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który stwierdził, że mamy do czynienie ze "śmiercią mózgową NATO".