To nie Rosjanie, to 20-latek mieszkający z rodzicami. Tajemnica cyberataku wyjaśniona

Za atak cybernetyczny na bazy danych odpowiada dwudziestoletni student - poinformowała we wtorek niemiecka policja. Oświadczenie to kończy poszukiwania odpowiedzialnych za kradzież prywatnych danych niemieckich polityków dokonanych pod koniec grudnia ubiegłego roku. Wprawia to też w zakłopotanie osoby odpowiedzialne za ochronę cyberprzestrzeni w Niemczech - zauważa agencja Reutera.