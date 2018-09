Sondaż: antyimigrancka AfD drugą siłą w Niemczech

Video: tvn24

Niemiecka alternatywa

03.10 | Po raz pierwszy po wojnie nacjonaliści weszli do Bundestagu i to z wysokim poparciem. Są trzecią siłą polityczną w parlamencie. Ta siła to AfD, czyli "Alternatywa dla Niemiec”. Wyrosła ze sprzeciwu wobec przyjmowania uchodźców, ale eksperci ostrzegają, że z czasem ten nacjonalizm może obrócić się też przeciwko Polakom. Zwracają też uwagę, że największe poparcie AfD miała przy granicy z Polską, choć, co ciekawe, tam akurat muzułmańskich imigrantów właściwie nie ma. Igor Sokołowski.

