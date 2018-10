Samolot po lądowaniu wjechał w tłum. Nie żyją trzy osoby, w tym dziecko

Niewielki samolot typu Cessna uderzył w niedzielę w tłum podczas lądowania na lotnisku Wasserkuppe w Hesji w środkowych Niemczech. W wypadku zginęły trzy osoby, w tym dwoje dorosłych i dziecko - poinformowała policja.

Do wypadku doszło w niedzielę przed godziną 16.

Awionetka zakończyła lot na furgonetce. Dwoje rannych Niecodzienne... czytaj dalej » Cessna z impetem wjechała w tłum ludzi. Nie żyją co najmniej trzy osoby - dwoje dorosłych i 10-letni chłopiec. Jak donoszą media, osiem osób zostało rannych, a cztery ciężej ranne ofiary przewieziono do szpitali.

Policja w Fuldzie (miejscowości obok miejsca wypadku) nie potwierdziła jak dotąd doniesień mediów, jakoby oprócz trzech ofiar śmiertelnych byli też ranni. Według niej w chwili wypadku na lotnisku na Wasserkuppe nie znajdowało się wiele osób. Na razie nie wiadomo też, czy trzy zabite osoby to członkowie tej samej rodziny.

Przebił barierę, wjechał w ludzi

Ze słów policyjnej rzeczniczki wynika, że samolot przy podchodzeniu do lądowania nie trafił w pas i z tego powodu przerwał manewr z zamiarem jego powtórzenia. Nie zdołał jednak uzyskać prędkości niezbędnej do ponownego wzniesienia się, przez co uderzył w barierę ochronną, a następnie w trzy osoby stojące na skraju lotniska.

Wojciech Hernes, korespondent Radia ZET w Niemczech wyjaśniał na antenie TVN24, że pilot po posadzeniu samolotu "chciał ponownie poderwać maszynę w powietrze, bo kończył się pas na którym lądował, ale ten manewr nie udał się".

Źródło: PAP/EPA Samolot po lądowaniu wjechał w grupę ludzi. Nie żyją trzy osoby

Lotnisko na największym wzniesieniu Hesji

Licząca 950 metrów wysokości Wasserkuppe to najwyższe wzniesienie Hesji, położone w pobliżu miasta Fulda i styku granicy trzech landów: Hesji, Bawarii i Turyngii.

To miejsce popularne wśród amatorów sportów lotniczych. Lokalne lotnisko, położone na północnym zboczu góry, średnio odnotowuje 20 tysięcy startów rocznie.

Źródło: Google Maps Do wypadku doszło w Hesji w środkowych Niemczech