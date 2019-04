"Było mu żal więźniów", ale nie czuje się winny. Były strażnik obozu zagłady oskarżony

Foto: Guido Kirchner/DPA/PAP Video: M. Tymiński / WUOZ Gdańsk

Pamiątki po więźniach

30.08|Archeolodzy od lat sprawdzają co kryje ziemia w pobliżu dawnego obozu koncentracyjnego Stutthof. Mimo to ten 100 hektarowy teren wciąż kryje wiele tajemnic, których nie sposób szybko odkryć. Buty, elementy odzieży, naczynia - to najczęściej wpadało naukowcom w ręce. Tym razem było inaczej.

