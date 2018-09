Torfowisko płonie od kilkunastu dni. Minister przeprasza

Będziemy gotowi, by wyjść i się naparzać z nimi - zapewnia przed meczem z Serbami rozgrywający Polaków Fabian Drzyzga. Broniący tytułu Biało-Czerwoni, by awansować do najlepszej szóstki bez względu na wyniki innych spotkań, muszą w dowolnym stosunku wygrać. zobacz więcej »