Atak na deputowanego radykalnej AfD. Napastnicy zostawili go "półżywego"

Video: Reuters TV

Eksplozja w biurze AfD w Doebeln, zatrzymano trzy osoby

08.01 | 4 stycznia w biurze Alternatywy dla Niemiec (AfD) w miejscowości Dobeln doszło do eksplozji. W sprawie zatrzymane zostały trzy osoby. AfD jest trzecią co do liczebności partią reprezentowaną od 2017 roku w Bundestagu.

