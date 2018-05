Merkel: Niemcy niepokoi osłabienie porządku międzynarodowego

Video: Jakub Loska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Najpierw spotkanie z Merkel, teraz z Macronem. Putin wraca...

Rosji wyraźnie zyskuje na kryzysie na Bliskim Wschodzie. Po zerwaniu przez Donalda Trumpa umowy z Iranem i przeniesieniu ambasady amerykańskiej z Tel Awiwu do Jerozolimy, napięcie w regionie wyraźnie wzrosło. A to sprawia, że cena ropy naftowej rośnie. Zyskuje na tym Kreml, bo to surowce energetyczne są podstawą dochodów Rosji. Moskwa na zerwaniu umowy zyskuje nie tylko gospodarczo, ale też politycznie. W Soczi 18 maja z Putinem spotkała się Angela Merkel. w czwartek w Petersburgu był Emmanuel Macron. Czy Rosja wraca do gry?. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

