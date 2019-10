Politycy CSU wybrali lidera





Foto: PAP/EPA/PHILIPP GUELLAND | Video: PAP/EPA/PHILIPP GUELLAND Markus Soeder po raz drugi wybrany na szefa CSU

Dotychczasowy przewodniczący Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU) i premier Bawarii Markus Soeder został po raz drugi wybrany na stanowisko szefa ugrupowania podczas partyjnego zjazdu w Monachium. W piątkowym przemówieniu do delegatów apelował o reformę partii.

Za Markusem Soederem, który był jedynym kandydatem na przewodniczącego Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU), zagłosowało 643 delegatów przy 60 głosach przeciwnych.

Hulajnogi dla ministrów, klimat wpisany do konstytucji. Pomysły premiera Bawarii Przewodniczący... czytaj dalej » Jeden głos otrzymał wiceszef CSU i lider frakcji chadeckiej w Parlamencie Europejskiej Manfred Weber, który w ogóle nie startował w partyjnych wyborach.

Tym samym Soeder poprawił swój wynik z poprzednich wewnątrzpartyjnych wyborów - wówczas uzyskał poparcie 87,4 procent głosujących delegatów, tym razem 91,3 procent. Choć Soeder nie miał kontrkandydatów, wynik piątkowego głosowania był oczekiwany z napięciem - zauważyła agencja dpa.

Według agencji polityk "wiele wymagał od swojej partii w ostatnich miesiącach", zwłaszcza kierując partię na "bardziej zielony kurs" w kwestiach polityki klimatycznej i ochrony środowiska.

Zastąpienie Seehofera

Po raz pierwszy Markus Soeder został wybrany na lidera w styczniu na nadzwyczajnym zjeździe partii. Na stanowisku tym zastąpił swojego wieloletniego rywala politycznego Horsta Seehofera, który złożył ten urząd po dziesięciu latach pod ogromną presją w CSU.

CSU wybrała lidera. Dziewiątego w historii partii Premier Bawarii... czytaj dalej » Zarzucano mu, że kilkakrotnie doprowadził do poważnych napięć w koalicji rządzącej, złożonej z CSU, jej siostrzanej partii chadeckiej CDU i socjaldemokratycznej SPD. Większość tarć dotyczyła zbyt liberalnej zdaniem Seehofera polityki migracyjnej kanclerz Angeli Merkel oraz Hansa-Georga Maassena, ówczesnego szefa niemieckiego kontrwywiadu.

Niecały rok wcześniej, w marcu 2018 roku, Soeder zastąpił Seehofera na urzędzie premiera regionalnego rządu Bawarii, który z funkcji tej zrezygnował również pod naciskami z własnej partii.

"Nie wystarczy robić tak, jak do tej pory"

Oprócz Soedera na zjeździe wybrany został cały zarząd partii. Co do zasady wybory nowego kierownictwa odbywają się w CSU co dwa lata.

W przemówieniu do delegatów Markus Soeder apelował do CSU o odwagę do wprowadzania zmian i niestawania w miejscu. "Nie wystarczy robienie wszystkiego tak, jak do tej pory", CSU powinna być "inicjatorem", a nie podążać za innymi - przekonywał.

W sobotę, która będzie drugim i ostatnim dniem konwencji CSU, planowane jest uchwalenie programu reformy partii. Jako cel wskazuje się nadanie CSU bardziej nowoczesnego charakteru, zwrot ku młodym, kobietom i objęcie przez partię wiodącej roli w rewolucji cyfrowej w Niemczech.

Źródło: PAP/EPA/PHILIPP GUELLAND Markus Soeder po raz drugi wybrany na szefa CSU