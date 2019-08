Zmarła po kąpieli w Bałtyku. Przyczyną infekcja bakteryjna

Nie żyje kobieta, która zapadła na infekcję bakteryjną po zarażeniu się w trakcie kąpieli w Bałtyku przecinkowcami szczepu Vibrio vulnificus. Informację o jej zgonie potwierdziły w czwartek niemieckie władze.

We czwórkę skoczyli w Kołobrzegu ze spadochronem. Dwie kobiety zginęły Cała czwórka to... czytaj dalej » Jak poinformował dyrektor Krajowego Urzędu Zdrowia i Spraw Socjalnych Meklemburgii-Pomorza Przedniego Heiko Will, zmarła należała do grupy ryzyka jako osoba o osłabionej odporności. Nie ujawnił, skąd pochodziła kobieta i gdzie dokładnie się kąpała.

Bakterie groźne dla osłabionych

Najbardziej znanymi przecinkowcami są bakterie cholery (Vibrio cholerae).

Drobnoustroje szczepu Vibrio vulnificus mnożą się intensywnie w wodzie morskiej, gdy jej temperatura przekroczy 20 stopni Celsjusza. Dla ludzi zdrowych nie są groźne, mogą natomiast wywoływać stany chorobowe u starszych osób z obniżoną odpornością. Objawy zakażenia przecinkowcami tego szczepu to gorączka, dreszcze, biegunka i wysypka skórna z pęcherzami.

Jak zaznaczył dyrektor Will, nie planuje się wprowadzenia zakazu kąpieli na bałtyckich plażach.

Źródło: Wikipedia (public domain) Vibrio vulnificus