Zaniedbana ściana 80-metrowej długości, stojąca w lasku w berlińskiej dzielnicy Pankow, okazała się zapomnianym fragmentem muru berlińskiego. Ustalił to historyk amator Christian Bormann jeszcze w 1999 roku, ale przez kilkanaście lat nie zwierzał się ze swego sekretu. Teraz ujawnił prawdę, bo - jak tłumaczy - historyczna konstrukcja coraz bardziej popadała w ruinę.

Tysiące berlińczyków mijały codzienne to miejsce. Każdy, kto korzysta z szybkiej kolei miejskiej S-Bahn, wyjeżdżając z dworca Schoenholz w kierunku północno-zachodniej części dzielnicy Pankow, miał ten obiekt przed nosem. - Nikt go nie rozpoznał - zauważa Crhistian Bormann. - To wyglądało po prostu jak część tego terenu - dodaje.

Pierwsza wersja muru

"Otworzyć Bramę!". Tak "upadał" Mur Berliński Wbrew obiegowej... czytaj dalej » Bormann w 1999 roku odkrył, że to fragment muru berlińskiego, a konkretnie - ostatnia zachowana część jego pierwszej wersji zwanej Ur-Mauer.

W związku z ogólnym brakiem materiałów budowlanych w 1961 roku, gdy władze NRD przystąpiły do oddzielania dwóch części Berlina, mur w Schoenholz (część dzielnicy Pankow) powstawał z pozostałości po zabudowaniach dworca przeładunkowego, zbombardowanego w II wojnie światowej. - Pozostawiono istniejące ściany, uzupełniając w nich luki - tłumaczy Bormann. Dodaje, że górę uzbrojono drutem kolczastym.

Historyk amator zaznacza, że później niemal na całej długości muru berlińskiego pierwsze zabudowania zastępowano nowoczesnymi formami fortyfikacji. Jednak nie stało się tak w Schoenholz.

Jesienią 1989 roku zburzenie muru berlińskiego stało się jednym z symboli upadku komunizmu w Europie Wschodniej. Fragmenty ukryte w rozrastających się drzewach w dzielnicy Pankow pozostały nierozpoznane.

Ich prawdziwy charakter Bormann odkrył w 1999 roku, ale nie podzielił się z nikim tą wiedzą. Jak tłumaczył, bał się, że łowcy pamiątek rozkradną unikatową budowlę. Przez 18 lat monitorował jej stan. Gdy zorientował się, że coraz bardziej niszczeje, opisał całą historię na swym blogu.

Autentyczność ustaleń hobbysty potwierdził Alex Klausmeier z Fundacji Pomnika muru berlińskiego. Powiedział w rozmowie z lokalnymi mediami, że jest podekscytowany znaleziskiem. Podkreślił, że trwają pracę nad jego zabezpieczeniem.

Źródło: Google Maps Schönholzer-Heide, okolice Berlina, gdzie znaleziono oryginalny fragment muru berlińskiego