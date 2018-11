Rekordowe tempo negocjacji i koalicja kompromisów

Video: Reuters

Bawaria. Gorzkie zwycięstwo CSU i triumf AfD

15.10 | W niedzielnych wyborach do parlamentu Bawarii zwyciężyła chadecka CSU, ale straciła bezwzględną większość. Po raz pierwszy próg wyborczy przekroczyła antyimigrancka partia AfD. Wicepremier Włoch Luigi Do Maio z antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd ocenił, że taki wynik to zapowiedź "politycznego trzęsienia ziemi w Europie". Drugi wicepremier, Mateo Salvini, stwierdził, że to "zwycięstwo zmiany".

»