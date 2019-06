Eksplozja i trzęsienie ziemi. Na polu kukurydzy odkryto krater

Foto: DPA/Associated Press/East News Video: Fakty TVN

Na lotnisku powtarzał słowo "bomba". Służby zadziałały

20.04 | Jeśli to miał być żart, to głupi, jeśli mandat ma odstraszać, to ważniejsza jest nieuchronność, niż wysokość kary. 500 złotych zapłacił mężczyzna, który uparcie na lotnisku powtarzał słowo "bomba". A zasady są takie - zero tolerancji dla zbyt dowcipnych, pijanych lub agresywnych.

