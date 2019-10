Niemcy przeżywają "dzień wstydu i hańby" po ataku przed synagogą

Video: Reuters

Niemieckie media pokazują domniemanego strzelca z Halle

9.10 | Strzały z pistoletu maszynowego do ludzi przed synagogą w mieście Halle w niemieckim kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Co najmniej dwie osoby zginęły, a wiele zostało rannych. Do ataku doszło w czasie żydowskiego święta Jom Kipur. Niemieckie media pokazały nagranie, na którym widać domniemanego napastnika.

