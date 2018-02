Merkel: będziemy uważać na finanse Niemiec





Kanclerz Niemiec i liderka chadeków Angela Merkel wyraziła w środę przekonanie, że oddanie socjaldemokratom teki ministra finansów nie będzie oznaczać zwiększenia zadłużenia ani destabilizacji strefy euro. Broniła w ten sposób postanowień umowy koalicyjnej.

Rezygnacja z nowych długów jest i pozostanie w przyszłości "znakiem firmowym" CDU - zapewniła Merkel na zjeździe partyjnym w Demmin.



"Nie boi się głośno mówić", może postawić SPD "do pionu" Po wtorkowej... czytaj dalej » - Kiedy w przyszłości socjaldemokraci obejmą ministerstwo finansów, nasi politycy zajmujący się budżetem będą musieli jeszcze bardziej uważać, żebyśmy nie obciążali długami naszych dzieci i wnuków - powiedziała, dodając, że jest "całkiem dobrej myśli", że się to uda.

"Niemcy dobrym partnerem"

Zaprzeczyła również ewentualnemu odwrotowi od polityki stabilności strefy euro. Niemcy chcą być "dobrym partnerem w Europie", co nie oznacza jednak uwspólnotowienia długów. - Dobrym partnerem w Europie jesteśmy wtedy, kiedy troszczymy się o stabilne euro i o konkurencyjną, silną gospodarczo Europę - powiedziała.



Merkel podkreśliła też, że po wielu dekadach do CDU powraca ministerstwo gospodarki, które jest resortem "handlu, klasy średniej i ograniczania biurokracji".



Przewodnicząca CDU znalazła się we własnej partii w ogniu krytyki ze względu na ustępstwa wobec SPD w rozmowach o koalicji rządowej, zwłaszcza utratę ważnych ministerstw. Merkel jednak odpiera te zarzuty. Obywatele Niemiec chcą stabilnego rządu i "żebyśmy nie zajmowali się cały czas samym sobą" - powiedziała w środę.

Sześć resortów

Zgodnie z postanowieniami umowy koalicyjnej SPD ma obsadzić w nowym rządzie sześć resortów (oprócz ministerstwa finansów także m.in. MSZ, ministerstwo pracy i spraw socjalnych oraz ministerstwo sprawiedliwości), a bawarska CSU trzy (MSW, resort transportu i infrastruktury cyfrowej oraz rozwoju). CDU będzie miała Urząd Kanclerski, resorty gospodarki, obrony, zdrowia, oświaty i rolnictwa.



Los umowy leży obecnie w rękach członków SPD, którzy decydować o nim będą w referendum. Rezultat głosowania spodziewany jest na początku marca