Robili selfie z niedźwiedziem. Zwierzę zostało uśpione





Czarny niedźwiedź z amerykańskiego stanu Oregon został uśpiony przez miejscowe służby po tym, jak ludzie przyzwyczaili zwierzę do dokarmiania. Drapieżnik na tyle oswoił się z obecnością człowieka, że miejscowi robili sobie z nim selfie.

Urząd do spraw Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody w amerykańskim stanie Oregon poinformował o uśpieniu niedźwiedzia, którego nielegalnie dokarmiali miejscowi mieszkańcy. Zwierzę uzależniło się od pomocy ludzi i zaczęło podchodzić pod domostwa.

Selfie z drapieżnikiem

Niedźwiedź widywany był na skrzyżowaniach ulic w pobliżu jeziora Henry Hagg. Służby próbowały przenosić go do lasu, jednak ten po kilkunastu godzinach wracał w okolice akwenu. Okazało się, że ludzie zostawiają mu tam jedzenie.

Deputies are working to get this bear cub near Hagg Lake to go back into the woods... please stay away from the area near Boat Ramp A. pic.twitter.com/tI8m5yTbyk — WCSO Oregon (@WCSOOregon) 13 czerwca 2019

Zwierzę tak bardzo przyzwyczaiło się do obecności ludzi, że miejscowi podchodzili do niego i robili sobie z nim selfie.

- Ci, którzy karmią dzikie zwierzęta, mogą mieć dobre intencje, lecz niedźwiedzie nigdy, przenigdy nie powinny dostawać pożywienia od ludzi - stwierdził Kurt Licence, miejscowy biolog.

- One doskonale radzą sobie same. Zawsze lepiej zostawić je w spokoju. Próba "oswajania" niedźwiedzi to zły pomysł. Takie zwierzę zawsze może być niebezpieczne - dodał.

"To była trudna decyzja"

Dzikie zwierzęta, które zostaną przyzwyczajone do karmienia przez ludzi, mogą później stanowić dla nich zagrożenie. Trudno je także przywrócić do życia w środowisku naturalnym.

W przypadku tego niedźwiedzia okazało się to niemożliwe.

"To była trudna decyzja, którą musieli podjąć eksperci z Urzędu do spraw Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody w Oregonie, by zapewnić wszystkim bezpieczeństwo. Ludzie nie powinni dokarmiać zwierząt" - napisało na Twitterze biuro miejscowego szeryfa.

