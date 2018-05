"Kury zaczęły gdakać, a ja patrzę: no miś". Zachowanie Bogdanka to może być problem

Punktualnie przychodzi na śniadanie i kolację, „częstuje się” zawartością karmnika dla kur. Niedźwiedź Bogdanek wpisał się już w codzienność bieszczadzkiej miejscowości Przysłup. Problem w tym, że takie dokarmianie nie jest dla niedźwiedzia dobre – alarmują specjaliści.

Niedźwiedź wszedł do samochodu i nie mógł wyjść Pewna Amerykanka... czytaj dalej » - Kury zaczęły gdakać, a ja patrzę: no miś – wspomina pierwsze spotkanie z Bogdankiem sołtys Przysłupa Krystyna Kucharczyk.

Kobieta w rozmowie z reporterką Faktów TVN Renatą Kijowską opowiada, że niedźwiedź jest niezwykle punktualny, zjawia się zawsze na śniadanie około godziny 11 i kolację o 17. – Normalnie, jakby miał ustalony grafik – żartuje pani Krystyna.

Podwórko sołtyski nie jest jedynym, na którym stołuje się gość z lasu. – Psy przestały szczekać, zrobiła się cisza, żadnego kota też nie widać. A on, jakby nigdy nic, rozejrzał się w lewo i w prawo i wyszedł bramą – opisuje jedną z wizyt Bogdanka Julian Lenczyk z siedliska Brzeziniak.

Niedźwiedź, jak zaznacza pani Krystyna, jest bardzo kulturalnym gościem. – Bałam się, żeby się nie czepiał kur, ale nic im nie robi na szczęście – mówi kobieta.

"To może być duży problem"

Niedźwiedź zniszczył dwie pasieki. Leśnicy: ostrożnie na spacerach w lesie Nadleśnictwo... czytaj dalej » Bogdanek ma około dwóch lat. To czas, kiedy niedźwiedzie oddzielają się na dobre od matek, iż zaczynają żyć „na własną łapę”. Przyrodnicy podejrzewają, że to właśnie od dorosłej samicy miś nauczył się stołować przy ludziach. To ona najprawdopodobniej przyprowadzała go do niezabezpieczonych śmietników i kompostowników. Bogdanek po prostu poszedł o krok dalej.

- Mamy tu osobnika ośmielonego i za chwilę może to być duży problem. A największy problem będzie miał niedźwiedź – zauważa Paweł Średziński z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze.

Jeśli bowiem pojawi się jakieś zagrożenie dla ludzi ze strony Bogdanka, miś trafi do zoo. Drobne incydenty już się przytrafiały – na niedźwiedzia natknęła się na przykład wracająca ze szkoły mała Milenka.

- On był duży, gdyby stanął, to byłby większy od takiego dużego pana – wspomina spotkanie dziewczynka. Na strachu się skończyło, jednak Milenka już nie wraca sama do domu.

Dlatego w Przysłupie szykują się zmiany. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze ogrodzi podwórko sołtyski elektrycznym pastuchem. Mieszkańcy wsi zobowiązali się do uprzątnięcia i zabezpieczenia odpadków, które mogłyby być kuszące dla niedźwiedzia. Proszą też o pomoc w przegonieniu niedźwiedzia Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, ta jednak czeka, aż niedźwiedziom skończy się ruja.