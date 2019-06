Rosną kolejki na szczyt, przybywa ofiar

Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Kolejka na Mount Everest i ofiary wspinaczki. "To nie...

- To nie powinno tak wyglądać - stwierdził w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS himalaista Leszek Cichy, komentując niezwykłą kolejkę na szczyt i zwiększoną liczbę ofiar, starających się zdobyć Mount Everest. Zdaniem eksperta problemy z wejściem na "Dach Świata" wynikają z problemów z tlenem i aklimatyzacją. - Jeżeli używamy przy łatwej drodze min. 2l/min to [tlenu - przyp. red.] jest na 500 minut. Nawet krócej przy niskim ciśnieniu... Tak naprawdę to jest liczone na styk. Jeśli tam jest jakakolwiek kolejka, to powoduje, że tlenu brakuje - dodał. - To jest możliwe, żeby ominąć kolejkę na Evereście - stwierdziła Miłka Raulin, autorka książki "Siła marzeń", zdobywczyni Korony Ziemi. - Mi skończył się tlen w butli - wyznała.

