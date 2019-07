"Vincent Lambert zmarł dziś rano o godzinie 8.24"

Foto: Ian Langsdon / PAP/EPA Video: Joanna Stempień / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Sąd: Vincent Lambert ma wciąż otrzymywać pożywienie

We Francji trwa ogromny spór, który dotyczy 42-letniego człowieka o imieniu Vincent. Od lat jest w stanie wegetatywnym. Oddycha samodzielnie, ale umarłby bez dostarczanego przez sondę jedzenia i picia. Lekarza są zgodni - nie da się nic więcej dla niego zrobić. Żona i część rodzeństwa mówi, że czas odłączyć go od ratującej aparatury. Rodzice robią co mogą, by temu zapobiec. Oprócz sądów głos zabrały instytucje europejskie, ONZ-owskie, a nawet prezydent Francji. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

