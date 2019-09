Niezwykłe umaszczenie okazało się objawem rzadkiej choroby. "Nigdy cię nie zapomnimy"

Foto: Facebook/JaxtheHappyAkita Video: Reuters

Fa Jam. Trzyletnie słoniątko z protezą

13.09 | 3-letnie słoniątko Fa Jam zostaje przeniesione do Tajlandzkiego Rezerwatu dla Słoni. Do Ogrodu Tropikalnego w Tajlandii trafił jako kaleka w 2016 roku. Pracownicy zbudowali mu protezę i otoczyli go troskliwą opieką. Teraz, w nowym miejscu, otrzyma właściwe leczenie.

