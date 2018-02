- Przez lata Emma ​​stworzyła bogactwo postaci i ogrom pracy, przyniosła wielu śmiech i radość. Będzie jej bardzo brakować - powiedział jej agent John Grant.

Jak dodał, aktorka zmarła z przyczyn naturalnych w środę. Zostawiła męża, także aktora - Iana Dunna.

W "Notting Hill" Chambers grała młodszą siostrę Hugh Granta. Po wiadomości o jej śmierci aktor napisał na Twitterze: "Emma była zabawną, bardzo ciepłą osobą i oczywiście wspaniałą aktorką".

Emma Chambers was a hilarious and very warm person and of course a brilliant actress. Very sad news.

W Anglii była dobrze znana z długoletniej roli Alice Tinker w popularnym sitcomie BBC "Pastor na obcasach". Serial emitowany był przez ponad dziesięć lat.

Brytyjska aktorka Dawn French, która grała u boku Chambers, opublikowała na Twitterze zdjęcie z dopiskiem: "Kochałam ją".

I was regularly humped like this by the unique & beautiful spark that was Emma Chambers. I never minded. I loved her. A lot . pic.twitter.com/imzkoyKja9

— Dawn French (@Dawn_French) February 24, 2018