Adaś nie żyje. Kiedy matka była w ciąży, zaatakował ją nożownik

Video: tvn24 Tak zapamiętał atak nożownika 26.03| - Kiedy ktoś włamuje się w nocy do twojego domu, to nie robi tego po to, żeby zaśpiewać ci kołysankę - mówi Karol Borowiak z Cerekwicy Starej. Był jedną z ośmiu osób, które w chwili brutalnego ataku nożownika, były wtedy w domu. Z tamtej nocy zapamiętał wszystko. Hałas, krzyki i krew. Pamięta też zamaskowanego mężczyznę. Te obrazy wracają co noc. zobacz więcej wideo »