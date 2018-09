Na razie bez decyzji w sprawie skargi przeciwko Polsce do europejskiego trybunału





Mimo nieoficjalnych zapowiedzi Komisja Europejska nie podjęła w środę decyzji o skierowaniu skargi przeciw Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z przepisami dotyczącymi Sądu Najwyższego.

Timmermans po wysłuchaniu Polski: Nie mam dużo dobrych wiadomości. Obawy wzrosły We wtorek odbyło... czytaj dalej » - Kolegium nie podjęło żadnych decyzji w obszarze naruszenia prawa Unii Europejskiej - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej Alexander Winterstein.



W poniedziałek Komisja oficjalnie zapowiedziała, że na środowym posiedzeniu kolegium komisarzy zostaną podjęte dwie decyzje dotyczące naruszenia prawa. Jedna z nich - jak podawały źródła w Brukseli - miała dotyczyć skierowania sprawy przeciw Polsce do Trybunału.



Według źródeł Polskiej Agencji Prasowej Komisja dyskutowała o sytuacji w Polsce, ale nie zdecydowała się na podjęcie decyzji. KE nie wyjaśniła, czy propozycje wiceszefa Fransa Timmermansa, by pójść dalej ze procedurą zostały odrzucone. - Decyzja zostanie podjęta, jak nadejdzie na to czas, wówczas będziemy informować o tej sprawie - przekazało źródło PAP z Komisji.

Rząd: bezzasadne zarzuty

W piątek w odpowiedzi przekazanej do Brukseli rząd oświadczył, że uznaje zarzuty Komisji Europejskiej wobec ustawy o Sądzie Najwyższym za bezzasadne. Komisja jest zdania, że ustawa jest niezgodna z prawem unijnym, bo narusza zasadę niezależności sądownictwa, w tym nieusuwalności sędziów. Władze w Warszawie argumentują z kolei, że organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce stanowi w całości kompetencję państwa członkowskiego, a nie UE.

W piątkowych odpowiedziach do Komisji rząd z Warszawy przekonuje, że nie ma przepisów prawa UE, które regulowałyby kwestie związane ze strukturą sądownictwa w jakimkolwiek państwie członkowskim UE.



Wskazuje też, że zrównanie wieku przechodzenia przez sędziów w stan spoczynku z powszechnym wiekiem emerytalnym nie uniemożliwia Sądowi Najwyższemu orzekania w sposób niezawisły.



Rząd po raz kolejny ocenił też, że Polska stoi na stanowisku, że wprowadzone przez nią zmiany nie naruszają zasady niezawisłości sędziowskiej i nie mogą zostać uznane za naruszające traktat unijny.